Indomet pronóstica algunas lluvias aisladas, débiles y pasajeras

Hoy lunes, no se prevén precipitaciones relevantes en el país, puesto que la humedad se reducirá aún más. Solo lluvias débiles, aisladas y pasajeras hacia las costas de Samaná, María Trinidad Sánchez y Espaillat durante la mañana; en la tarde, otras hacia los sistemas montañosos. El resto del país gozará de un ambiente favorable para realizar actividades al aire libre.

Las temperaturas serán frescas y agradables, tornándose más frías en zonas montañosas y los valles del interior del país, donde también podrían presentarse densas nieblas y neblinas, debido a la época del año (invierno) y al viento fresco del noreste.

Distrito Nacional: nubes aisladas con intervalos despejados.

Santo Domingo Norte: nubes aisladas con intervalos despejados.

Santo Domingo Este: nubes aisladas con intervalos despejados.

Santo Domingo Oeste: nubes aisladas con intervalos despejados.

Temperaturas mínimas entre 18 °C y 20 °C y la máxima entre 27 °C y 29 °C.

Resumen: algunas lluvias aisladas, débiles y pasajeras hacia el Cibao y la Cordillera Central; nubes aisladas y pocas lluvias en el resto del país. Temperaturas agradables. Oleaje normal.