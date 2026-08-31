Indomet pronostica aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento

La tarde de hoy por onda tropical y vaguada, el Gran Santo Domingo y 6 provincias se mantienen bajo alerta ante el riesgo de inundaciones

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que una vaguada, en interacción con una onda tropical que se aleja sobre aguas del mar Caribe, generará durante la tarde de este lunes aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en distintas regiones del territorio nacional.

La institución explicó que, durante las horas matutinas, se han presentado algunos nublados acompañados de aguaceros dispersos sobre localidades de las regiones sureste y nordeste, como Samaná, La Altagracia, El Seibo, Monte Plata y María Trinidad Sánchez, entre otras zonas cercanas.

Agregó que, en horas de la tarde, se espera que las precipitaciones se intensifiquen, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, extendiéndose hacia Hermanas Mirabal, Espaillat, La Vega, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Santiago, Puerto Plata, Azua, San Juan, Elías Piña, Dajabón, Independencia, Bahoruco, Barahona, Pedernales, así como el Gran Santo Domingo y otras zonas cercanas.

El Indomet informó que su Centro Nacional de Pronósticos mantiene el nivel de alerta meteorológica para el Gran Santo Domingo y las provincias La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, San Pedro de Macorís y Samaná, debido a posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, asimismo inundaciones repentinas en zonas aisladas y altamente vulnerables.

Temperaturas calurosas

Con relación a las temperaturas, el organismo indicó que continuarán calurosas en gran parte del país, con una sensación térmica elevada.

Ante estas condiciones, el Indomet recomienda a la población ingerir suficiente agua, vestir ropa ligera, holgada y de colores claros, evitar la exposición directa a la radiación solar sin la debida protección y procurar permanecer en lugares frescos y ventilados.

Asimismo, recuerda que los niños, adultos mayores y mujeres embarazadas son más vulnerables a los efectos de las altas temperaturas.

Condiciones marítimas

En cuanto a las condiciones marítimas, en la costa atlántica, específicamente desde Cabo Engaño hasta Cabo Francés Viejo, el organismo recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto debido a viento y oleaje anormal. En el resto de la costa atlántica, se recomienda navegar con precaución cerca del perímetro costero, sin aventurarse mar adentro. En tanto, la costa caribeña presenta condiciones normales y sin restricciones para la navegación.



Vigilancia ciclónica

La institución comunicó que vigila una onda tropical, asociada a los remanentes de la tormenta tropical Dolly, localizada al este de Puerto Rico, cuya probabilidad de alcanzar la categoría de ciclón tropical es baja, inferior al 20 %; sin embargo, se espera que produzca lluvias importantes sobre sectores del nordeste y norte del Caribe durante los próximos días. Por su ubicación y desplazamiento previsto, se recomienda dar seguimiento a su evolución.

Asimismo, informó sobre otro disturbio ubicado sobre el Golfo de América, con un potencial de 70% para alcanzar la categoría de ciclón tropical durante las próximas 48 horas o los siguientes siete días. Por su posición y desplazamiento previsto, se mantiene bajo vigilancia.

El Indomet exhortó a la población a mantenerse atenta a las informaciones meteorológicas a través de su portal web, www.indomet.gob.do, y sus redes sociales @IndometRD.