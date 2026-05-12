Indomet prevé lluvias en el norte y el litoral Caribeño

Hoy martes, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) prevé campos nubosos desde horas matutinas, acompañados de lluvias dispersas sobre las zonas norte, noreste y el litoral Caribeño.

Hoy martes, el (Indomet) prevé viento del sureste continuará transportando campos nubosos desde horas matutinas, acompañados de lluvias dispersos sobre las zonas norte, noreste y el litoral Caribeño.

En horas vespertinas, una vaguada al noroeste del país y los efectos locales provocará aguaceros dispersos y aisladas tronadas hasta primeras horas de la noche, en provincias de las regiones noroeste, norte y la cordillera Central.

Especialmente en: Montecristi, Santiago, Puerto Plata, Valverde, Dajabón, Elias Piña y Santiago Rodríguez. En el resto del país predominarán condiciones mayormente soleadas.

Distrito Nacional: mayormente soleado conchubascos aislados en horas matutinas.

Santo Domingo: chubascos ampliamente aislados en la mañana, cambiando a nubosidad dispersa en la tarde.

Y este miércoles, el viento del sureste y una vaguada en varios niveles de la troposfera, incrementarán ligeramente la humedad e inestabilidad sobre nuestra área.

Por tal razón se prevén, en horas de la tarde, aguaceros moderados con tronadas y ocasionales ráfagas de viento, sobre localidades de las regiones noroeste, norte, la zona fronteriza y la cordillera Central, principalmente sobre: Montecristi, Puerto Plata, Valverde, Dajabón, Elias Piña, Santiago, La Vega y Santiago Rodríguez.

Resumen: soleado en gran parte del país con chubascos aislados en algunas localidades. Las temperaturas seguirán calurosas, se recomienda mantenerse hidratado.

Condiciones marítimas normales en la costa Atlántica, mientras que en la costa Caribeña se recomienda a los operadores de embarcaciones navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro, por viento y oleaje anormal.