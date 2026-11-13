El Gran Santo Domingo y cinco provincias del sur continúan en alerta por riesgo de inundaciones urbanas durante las próximas 24 a 48 horas

El Centro de Pronóstico Nacional del Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) mantiene vigentes los niveles de alerta meteorológica para seis provincias del país, ante el riesgo de inundaciones urbanas provocadas por las lluvias previstas durante las próximas 24 a 48 horas (con validez desde hoy viernes 13 hasta el domingo 15 de noviembre de 2026).

Provincias bajo Alerta Meteorológica

Provincias bajo Alerta Meteorológica

Las autoridades exhortan a los residentes en zonas vulnerables a mantenerse atentos y tomar las precauciones necesarias en las siguientes demarcaciones bajo vigilancia:

El Gran Santo Domingo (incluye el Distrito Nacional)

(incluye el Distrito Nacional) San Cristóbal

Peravia

San José de Ocoa

Azua

Barahona

Precaución preventiva: Ante la persistencia de las precipitaciones y la saturación puntual de drenajes, se recomienda vigilar crecidas repentinas en zonas urbanas y abstenerse de cruzar cañadas o ríos con volúmenes de agua elevados.

Evolución de las lluvias y fenómeno atmosférico

La inestabilidad sobre el territorio nacional responde a la incidencia directa del viento cálido del sureste y de una vaguada asociada al acercamiento de un sistema frontal:

Desde horas de la madrugada: Se han registrado lluvias intermitentes, entre débiles y moderadas, llegando a ser localmente fuertes en sectores de San Cristóbal, Peravia, El Gran Santo Domingo y otras provincias próximas a la costa caribeña.

Se han registrado lluvias intermitentes, entre débiles y moderadas, llegando a ser localmente fuertes en sectores de y otras provincias próximas a la costa caribeña. Durante el transcurso del día: Continuarán las lluvias de intensidad variable, convirtiéndose en aguaceros locales en ocasiones, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, con mayor énfasis en Pedernales, Barahona, Bahoruco, Azua, Independencia y Peravia, entre otras localidades aledañas.

El tiempo en el Gran Santo Domingo

Para la capital y los municipios de la provincia Santo Domingo, que permanecen bajo Alerta Meteorológica, se pronostica una jornada marcada por precipitaciones intermitentes: