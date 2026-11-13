El Gran Santo Domingo y cinco provincias del sur continúan en alerta por riesgo de inundaciones urbanas durante las próximas 24 a 48 horas
El Centro de Pronóstico Nacional del Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) mantiene vigentes los niveles de alerta meteorológica para seis provincias del país, ante el riesgo de inundaciones urbanas provocadas por las lluvias previstas durante las próximas 24 a 48 horas (con validez desde hoy viernes 13 hasta el domingo 15 de noviembre de 2026).
Provincias bajo Alerta Meteorológica
Las autoridades exhortan a los residentes en zonas vulnerables a mantenerse atentos y tomar las precauciones necesarias en las siguientes demarcaciones bajo vigilancia:
- El Gran Santo Domingo (incluye el Distrito Nacional)
- San Cristóbal
- Peravia
- San José de Ocoa
- Azua
- Barahona
Precaución preventiva: Ante la persistencia de las precipitaciones y la saturación puntual de drenajes, se recomienda vigilar crecidas repentinas en zonas urbanas y abstenerse de cruzar cañadas o ríos con volúmenes de agua elevados.
Evolución de las lluvias y fenómeno atmosférico
La inestabilidad sobre el territorio nacional responde a la incidencia directa del viento cálido del sureste y de una vaguada asociada al acercamiento de un sistema frontal:
- Desde horas de la madrugada: Se han registrado lluvias intermitentes, entre débiles y moderadas, llegando a ser localmente fuertes en sectores de San Cristóbal, Peravia, El Gran Santo Domingo y otras provincias próximas a la costa caribeña.
- Durante el transcurso del día: Continuarán las lluvias de intensidad variable, convirtiéndose en aguaceros locales en ocasiones, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, con mayor énfasis en Pedernales, Barahona, Bahoruco, Azua, Independencia y Peravia, entre otras localidades aledañas.
El tiempo en el Gran Santo Domingo
Para la capital y los municipios de la provincia Santo Domingo, que permanecen bajo Alerta Meteorológica, se pronostica una jornada marcada por precipitaciones intermitentes:
- Distrito Nacional: Episodios de lluvias de intensidad variable a lo largo del día, acompañados de posibles tronadas y ráfagas de viento.
- Santo Domingo Norte, Oeste y Este: Episodios de lluvias de intensidad variable durante toda la jornada, con ocurrencia de posibles tronadas y ráfagas de viento.
- Temperaturas: Mínimas entre 23 °C y 25 °C; máximas entre 31 °C y 33 °C.