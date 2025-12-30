Más Contenido

    Hoy se espera un ambiente mayormente soleado

    Poca nubosidad en gran parte del territorio nacional

    Hoy martes antesala de fin de año se espera un ambiente mayormente soleado y con poca nubosidad en gran parte del territorio nacional, debido a que continuará dominando él (sistema de alta presión) generando una masa de aire con bajo contenido de humedad, condiciones que favorecerán un tiempo estable y seco durante las horas matutinas y que se prologarán a las vespertinas también.

    En cuanto a las lluvias estas seguirán siendo escasas.

    Las temperaturas continuarán frescas y agradables, tornándose más frías en zonas montañosas y los valles del interior del país, donde también podrían presentarse densas nieblas y neblinas, debido a la época del año (invierno) y al viento fresco del noreste.

