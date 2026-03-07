Hoy sábado se observarán nublados generando aguaceros dispersos

Durante la noche, continuarán ocurriendo aguaceros dispersos y algunas tronadas en provincias de la costa Sur

Desde las primeras horas del día, se observan nublados generando aguaceros dispersos y tormentas eléctricas a distancia hacia provincias ubicadas en la costa norte de la nación, como son: Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata, Hato Mayor, esperándose que durante el resto de las horas matutinas se extiendan hacia áreas aledañas.

Estas condiciones son causadas por la vaguada que afecta al país, esperándose que después del mediodía, en combinación con el calor vespertino, continúen ocurriendo incrementos nubosos que descargarán fuertes precipitaciones, tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento en provincias como: San Pedro de Macorís, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, La Vega, Monseñor Nouel, San Cristóbal, San José de Ocoa, Santiago, El Gran Santo Domingo, entre otras áreas.

Durante la noche, continuarán ocurriendo aguaceros dispersos y algunas tronadas en provincias de la costa Sur, como Peravia, Azua, Barahona y Pedernales.