Hoy Onamet prevé ocasionales chubascos dispersos

Una débil vaguada y la influencia del viento del noreste, el cual se mantiene transportando nubosidad hacia diferentes localidades de las provincias del litoral costero Atlántico

Hoy jueves, prevemos desde tempranas horas, ocasionales chubascos dispersos con ráfagas de viento aisladas, producto de una débil vaguada y la influencia del viento del noreste, el cual se mantiene transportando nubosidad hacia diferentes localidades de las provincias del litoral costero Atlántico, principalmente sobre algunos poblados de; María Trinidad Sánchez, Samaná, Duarte, Hermana Mirabal, Sánchez Ramírez, La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor y Monte Plata entre otros sectores cercanos.

Sin embargo, durante el transcurso de la tarde, estas precipitaciones serán un poco más frecuentes y prevemos que continúen extendiéndose hacia distintos municipios de; Sánchez Ramírez, Monte Plata, Hato Mayor, El Seibo, La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, San José de Ocoa, entre otras ubicadas en la Cordillera Central, el litoral Atlántico y la zona fronteriza.