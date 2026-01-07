Más Contenido

    Hoy Onamet prevé condiciones mayormente soleadas

    Destacado
    Pocos minutos de lectura

    Provocarán nublados desde horas matutinas, seguidos de chubascos moderados

    Hoy miércoles, las condiciones del tiempo estarán bajo la incidencia del flujo de viento del noreste y los efectos orográficos locales. 

    Ambas condiciones provocarán nublados desde horas matutinas, seguidos de chubascos moderados en ocasiones hacia las vertientes norte, nordeste, valle del Cibao y la llanura oriental. Tales como: Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Duarte, Samaná, Monte Plata, Hato Mayor, El Seibo, La Altagracia, Sánchez Ramírez, Santo Domingo, Monseñor Nouel, La Vega y San Cristóbal. 

    Para el resto del país, se prevén condiciones mayormente soleadas.

    Provocarán nublados desde horas matutinas, seguidos de chubascos moderados

    Hoy miércoles, las condiciones del tiempo estarán bajo la incidencia del flujo de viento del noreste y los efectos orográficos locales. 

    Ambas condiciones provocarán nublados desde horas matutinas, seguidos de chubascos moderados en ocasiones hacia las vertientes norte, nordeste, valle del Cibao y la llanura oriental. Tales como: Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Duarte, Samaná, Monte Plata, Hato Mayor, El Seibo, La Altagracia, Sánchez Ramírez, Santo Domingo, Monseñor Nouel, La Vega y San Cristóbal. 

    Para el resto del país, se prevén condiciones mayormente soleadas.

    Noticias del momento

    Articulos relacionados

    Color Vision Canal 9 © Todos los derechos Reservados