Hoy Día de Nochebuena, predominará un ambiente con temperaturas agradables

En la costa Atlántica, los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas, navegar con precaución en la costa, sin aventurarse mar adentro, debido a viento y oleaje anormal.

Día de Nochebuena, desde la madrugada y durante la mañana, predominará un ambiente con temperaturas agradables a frescas, producto de la aproximación de un sistema frontal a la costa norte del país y la incidencia de un flujo de viento del noreste.

Se predice que se presentarán precipitaciones dispersas a moderadas en ocasiones, con posibles tronadas y ráfagas de viento, hacia Monte Cristi, Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Duarte, Samaná, Hato Mayor, El Seibo, La Altagracia, Monte Plata, Monseñor Nouel y La Vega.

Cerca del mediodía, estas lluvias seguirán en las provincias mencionadas y se propagarán hacia sectores de La Romana, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Santo Domingo, Dajabón, Santiago Rodríguez y Santiago, entre otras cercanas. Estas lluvias seguirán presentes hasta entrada la noche, sin embargo, en algunas localidades cercanas a la costa norte (en especial, Puerto Plata, Espaillat y María Trinidad Sánchez) seguirán ocurriendo de forma dispersas.

CONDICIONES MARÍTIMAS: en la costa Atlántica, recomendamos a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas, navegar con precaución en la costa, sin aventurarse mar adentro, debido a viento y oleaje anormal. En la costa Caribeña condiciones normales. A partir de esta tarde el oleaje estará peligroso en la costa norte del país, sugerimos dar seguimiento a los boletines emitidos por el Centro Nacional de Pronósticos.

Las temperaturas permanecerán agradables, siendo frescas durante la noche y la madrugada, debido a la época del año (invierno) y al flujo de viento del noreste, especialmente en zonas montañosas y valles del interior del país, donde también podrían presentarse densas nieblas y neblinas.

Distrito Nacional: aumentos nubosos en ocasiones con lluvias pasajeras y ráfagas de viento.

Santo Domingo Norte: incrementos de la nubosidad con lluvias pasajeras y ráfagas de viento.

Santo Domingo Este: aumentos nubosos con lluvias pasajeras y ráfagas de viento.

Santo Domingo Oeste: aumentos nubosos con lluvias pasajeras y ráfagas de viento.

Temperaturas mínimas entre 20 °C y 22 °C y la máxima entre 29 °C y 31 °C.

Resumen: vaguada asociada a un sistema frontal y flujo de viento del noreste mantendrán el ambiente agradable y las ocurrencias de lluvias débiles a moderadas con posibles tronadas y ráfagas de viento, especialmente en las regiones: noroeste, norte, noreste, sureste y Cordillera Central. Recomendaciones marítimas en la costa Atlántica, por viento y olas peligrosas.