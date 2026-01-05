Hoy desde temprano tendremos un día nublados con aguaceros

En las próximas horas, continuarán ocurriendo fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento

La vaguada se ubica sobre la porción noroeste del país, mientras el sistema frontal se encuentra sobre las Bahamas.

Estos fenómenos generan desde tempranas horas del día nublados con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre localidades de las provincias: Monte Cristi, Puerto Plata, Elías Piña y San Juan, así como otras precipitaciones de menor intensidad hacia Espaillat, María Trinidad Sánchez, Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde, Santiago, Independencia, Baoruco, Pedernales y Barahona.

En las próximas horas, continuarán ocurriendo fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en provincias como: La Vega, Monseñor Nouel, San Cristóbal, San José de Ocoa, Sánchez Ramírez, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Duarte, Monte Plata, Hato Mayor, Azua, San Juan, Independencia, Baoruco, Barahona y El Gran Santo Domingo. Dichas precipitaciones continuarán hasta bien entrada la noche, en especial hacia provincias en el este de la nación, como: La Altagracia, La Romana, El Seibo, entre otras.