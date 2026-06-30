En una jornada sin precedentes en la televisión reciente, el Gran Telemaratón «Unidos por Venezuela»

La República Dominicana volvió a demostrar que su capacidad de amar y ayudar no tiene límites. En una jornada sin precedentes en la televisión reciente, el Gran Telemaratón «Unidos por Venezuela» logró paralizar al país con un solo propósito: llevar alivio, insumos y esperanza a las miles de víctimas que dejaron los devastadores sismos de 7.2 y 7.5 en la nación sudamericana.

📺 Una cadena de amor: Canales y transmisión

Dejando a un lado la competencia por el rating, los principales medios de comunicación del país se unieron en una transmisión ininterrumpida que hizo historia.

El telemaratón se llevó a cabo desde las 12:00 p.m.] hasta las 7:00 p.m.

Permitiendo que dominicanos en el exterior y ciudadanos de todo el mundo pudieran seguir el evento y realizar sus aportes.

Un historial de solidaridad: No es la primera vez

La República Dominicana tiene una profunda tradición de hermandad y asistencia humanitaria ante catástrofes internacionales. Históricamente, el país ha activado su maquinaria solidaria y mediática en varias ocasiones para socorrer a naciones vecinas:

Terremoto en Haití (2010): El país realizó el histórico telemaratón «Que Viva el País por Haití», donde se recaudaron millones de pesos y se enviaron caravanas masivas de ayuda médica y alimentaria, siendo RD el primer país en llegar al rescate.

El país realizó el histórico telemaratón donde se recaudaron millones de pesos y se enviaron caravanas masivas de ayuda médica y alimentaria, siendo RD el primer país en llegar al rescate. Huracán María en Puerto Rico (2017): Se organizaron centros de acopio y campañas masivas en los medios para enviar barcos con toneladas de materiales de construcción y alimentos a la «Isla del Encanto».

Se organizaron centros de acopio y campañas masivas en los medios para enviar barcos con toneladas de materiales de construcción y alimentos a la Ayuda internacional constante: Dominicana también ha enviado rescatistas y ayuda humanitaria a países como Ecuador, México y Turquía tras sus respectivos sismos en años recientes.

Un puente inquebrantable

El Gran Telemaratón «Unidos por Venezuela» no solo fue un éxito de recaudación, sino una demostración contundente de gratitud y hermandad. Durante años, Venezuela abrió sus puertas a miles de dominicanos que buscaban un mejor futuro; hoy, la República Dominicana devuelve ese abrazo multiplicando panes, medicinas y esperanza.

La tragedia ha dejado cicatrices profundas en el territorio venezolano, pero eventos como este reafirman que, en las horas más oscuras, la solidaridad internacional es la fuerza más poderosa para volver a levantarse.