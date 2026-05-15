Desde hoy y hasta el 19 de mayo, la República Dominicana disfrutara del 1er Festival Internacional de Artes Escénicas, donde el talento local e internacional se unen en una celebración sin precedentes de teatro, danza y música.

La cultura y el arte toman el centro de la atención nacional a partir de hoy con la esperada apertura del Primer Festival Internacional de las Artes Escénicas (FESTAE 2026). Este evento marca un hito en la historia artística del país, reuniendo a nuestros talentos más destacados junto a creadores de Colombia, Argentina, Francia y Guinea Ecuatorial.

Durante cinco días de intensa actividad cultural, el público dominicano tendrá la oportunidad de disfrutar de una cartelera diversa y de calidad mundial que fusiona las mejores propuestas de teatro, danza contemporánea y expresiones musicales.

Escenarios para todos los públicos

Para garantizar que el arte llegue a la mayor cantidad de personas, la organización del festival ha distribuido las presentaciones en una mezcla de escenarios tradicionales y espacios urbanos alternativos.

Las sedes oficiales incluyen:

En Santo Domingo: El Teatro Nacional Eduardo Brito, el Palacio de Bellas Artes y el Anfiteatro Nuryn Sanlley.

El Teatro Nacional Eduardo Brito, el Palacio de Bellas Artes y el Anfiteatro Nuryn Sanlley. Apertura urbana: Espacios como Cristo Park y Rock’n Rolla acogerán puestas en escena más alternativas.

Espacios como Cristo Park y Rock’n Rolla acogerán puestas en escena más alternativas. En la Zona Norte: El icónico Centro León en Santiago también será sede, asegurando que el Cibao viva de cerca esta fiesta cultural.

Un impulso a la industria creativa

Más allá de la oferta de entretenimiento, el FESTAE 2026 se perfila como una plataforma invaluable para la proyección de nuestros artistas. Compartir escenario e intercambiar metodologías con delegaciones internacionales de este calibre fortalece la industria creativa nacional y ayuda a consolidar a la República Dominicana como un destino cultural de referencia en toda la región del Caribe.