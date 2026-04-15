¡Histórico! RD supera los 3.7 millones de visitantes en el primer trimestre de 2026

Este resultado representa un crecimiento robusto en comparación con el mismo periodo del año anterior

La República Dominicana continúa rompiendo sus propios récords. El Ministerio de Turismo (MITUR) anunció que, durante los primeros tres meses de 2026, el país recibió la cifra histórica de 3,702,415 visitantes, consolidándose como el destino líder de toda la región del Caribe.

Este resultado representa un crecimiento robusto en comparación con el mismo periodo del año anterior, impulsado por una estrategia agresiva de promoción internacional y el fortalecimiento de la conectividad aérea.

Desglose de la llegada de visitantes:

Vía Aérea (Turistas): Más de 2.4 millones de pasajeros ingresaron al país para estadías prolongadas, con el Aeropuerto Internacional de Punta Cana liderando el flujo de llegadas.

Más de de pasajeros ingresaron al país para estadías prolongadas, con el Aeropuerto Internacional de Punta Cana liderando el flujo de llegadas. Vía Marítima (Cruceristas): El turismo de cruceros aportó más de 1.2 millones de visitantes, con los puertos de Taino Bay y Amber Cove en Puerto Plata, así como el pujante puerto de Cabo Rojo en Pedernales, mostrando un desempeño excepcional.

Un motor económico imparable

El ministro de Turismo, David Collado, calificó estos números como «un triunfo de todos los dominicanos», destacando que este flujo de visitantes ha generado una ocupación hotelera promedio superior al 85% a nivel nacional durante el trimestre.

«Llegar a los 3.7 millones de visitantes en apenas 90 días no es casualidad; es el fruto de un trabajo incansable entre el sector público y privado para garantizar que cada turista que pisa suelo dominicano se lleve la mejor de las experiencias», afirmó Collado.

Las proyecciones para el resto del año son sumamente optimistas, estimando que, de mantenerse esta tendencia, el 2026 podría cerrar con una cifra que roce los 12 millones de visitantes.