El Ministerio de Turismo y el Clúster Turístico lanzan la edición de verano de Turizoneando 2026, una iniciativa cultural para animar la Ciudad Colonial.

El Ministerio de Turismo y el Clúster Turístico de Santo Domingo informaron formalmente el esperado inicio de la edición de verano del programa “Turizoneando 2026”, una vibrante iniciativa cultural y recreativa que busca llenar de vida la histórica Ciudad Colonial.

A través de este programa, tanto residentes como turistas tendrán la oportunidad de disfrutar de una extensa y variada agenda de actividades diseñadas para exaltar el valor histórico, artístico y patrimonial del primer asentamiento europeo en América. El proyecto no solo fomenta el esparcimiento familiar y juvenil, sino que también impulsa la economía local apoyando a los comercios, artistas y emprendedores de la zona.

Entre los atractivos principales destacan:

Música en vivo: Grandes conciertos en el Parque Colón con artistas de la talla de Transfusion, Aljadaqui, Techy, Diomarys “La Mala”, Benny Hiraldo y Gabriel Pagan. Además, presentaciones de rock en “Las Mercedes en Vivo” en la plaza Tirso de Molina, veladas de jazz en las escalinatas del Conde, y música folclórica con el grupo Santo Domingo los sábados en el parque Pellerano Castro. Por supuesto, no faltarán los tradicionales domingos con Bonyé en las Ruinas de San Francisco.

Entretenimiento en el parque Duarte: Este espacio acogerá un mercado de artesanos locales y emocionantes noches de Stand Up Comedy con talentos como El Pio RD, Elías Serulle, Nanita Laura, Fernando Pucheu, Los Muchachones y Starlyn Ramírez, del colectivo de comedia.

Actividades Infantiles: Los más pequeños disfrutarán con el personaje “Turi”, además de pinta caritas, flexiglobos y mimos.

Artes Escénicas: Se contará con la participación especial de cinco teatros de la zona: Las Máscaras, Microteatro, Guloya, Teatrera y Anacaona.

Ruta de los Templos: Con acceso gratuito de lunes a sábado (9:00 a.m. a 12:00 p.m.), los visitantes podrán explorar la historia y arquitectura de la Iglesia Nuestra Señora de Las Mercedes, iglesia Nuestra Señora de la Altagracia, iglesia Convento de los Dominicos y la Iglesia y Convento Regina Angelorum.

Noches Largas de Museos: En alianza con la Dirección General de Museos, espacios como el Museo de las Atarazanas Reales, la Fortaleza de Santo Domingo, el Museo de la Catedral, el Museo Mundo del Ámbar y el de Larimar, abrirán sus puertas de manera gratuita en horario extendido hasta las 9:00 p.m.

Con la llegada de «Turizoneando Verano 2026», las autoridades reafirman su compromiso de seguir posicionando a Santo Domingo como un destino turístico dinámico, ofreciendo experiencias inmersivas que combinan la rica historia dominicana con el encanto y la alegría del Caribe. Se espera que durante las próximas semanas, las calles empedradas, parques y plazas se conviertan en el escenario perfecto para celebrar el arte, la música y la cultura nacional.