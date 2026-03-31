Guía de Semana Santa 2026: Peajes gratis, días no laborables y balnearios clausurados en RD

El INTRANT mantiene la prohibición de circulación para vehículos de carga desde el jueves a las 6:00 a.m. hasta el lunes a las 5:00 a.m.

Con el inicio del principal flujo de viajeros por el asueto de la Semana Mayor, las autoridades dominicanas han desplegado un conjunto de medidas para facilitar el tránsito y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Aquí te presentamos lo que debes saber si planeas desplazarte por el país.

1. Peajes libres este viernes

Como parte del operativo «Conciencia por la Vida», el fideicomiso RD Vial dispuso que las 18 estaciones de peaje del país sean gratuitas este Viernes Santo (3 de abril). La medida iniciará a las 6:00 a.m. del viernes y finalizará a las 6:00 a.m. del sábado, buscando agilizar la salida hacia destinos como el Cibao, el Este y la zona de Samaná (incluyendo el estratégico punto de Arroyo Barril).

2. ¿Qué días son feriados?

Aunque la tradición religiosa abarca toda la semana, legalmente el único día no laborable es el Viernes Santo.

Sector Público: Los empleados del Estado cesan sus labores desde el miércoles a las 4:00 p.m.

Los empleados del Estado cesan sus labores desde el miércoles a las 4:00 p.m. Sector Privado: El Jueves y Sábado Santo son días laborables normales, aunque muchas empresas otorgan horarios especiales o el jueves tarde libre.

3. Balnearios cerrados y seguridad

La Defensa Civil ha clausurado 267 balnearios y playas en todo el territorio nacional por su alta peligrosidad o contaminación. Entre los puntos prohibidos destacan:

Santo Domingo: Playas de Güibia, Sans Soucí y San Gil.

Playas de Güibia, Sans Soucí y San Gil. Samaná: Playa El Valle y ciertos tramos de corrientes fuertes.

Playa El Valle y ciertos tramos de corrientes fuertes. La Altagracia: Balneario Hoyo Azul.

Balneario Hoyo Azul. San Cristóbal: Es la provincia con mayor número de clausuras (20 balnearios).

Se recuerda que hay 478 puestos de socorro habilitados y que el Viernes Santo está estrictamente prohibida la venta de alcohol y las fiestas masivas en zonas de baño.

4. Restricción de carga

El INTRANT mantiene la prohibición de circulación para vehículos de carga desde el jueves a las 6:00 a.m. hasta el lunes a las 5:00 a.m., con el fin de prevenir accidentes en las autopistas Duarte, 6 de Noviembre y Las Américas.