Guía de alimentación y ejercicios efectivos para mejorar tu cuerpo, según Juan José Roselló

El nutricionista y bioquímico Juan José Roselló Blanco, comparte información valiosa sobre nutrición y ejercicio para mejorar la condición física y la salud. Desmiente algunos mitos populares sobre dietas y hábitos alimenticios, y ofrece consejos prácticos para optimizar los resultados del entrenamiento.
Mitos sobre dietas populares
- Dieta Carnívora: Aunque puede causar una rápida pérdida de peso debido a la saciedad que produce la proteína y el déficit calórico, a largo plazo, esta dieta es perjudicial para la salud cardiovascular por el exceso de colesterol LDL, y genera deficiencias de micronutrientes y fitonutrientes esenciales.
- Dieta según el tipo de sangre: Este enfoque no tiene base científica y fue popularizado por un libro bestseller que carece de evidencia que respalde sus afirmaciones. Las pruebas que sugieren alergias alimentarias son manipulables y pueden dar falsos positivos