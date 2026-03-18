Génesis Suero, Dominicana que brilla en Telemundo

Génesis comparte anécdotas sobre sus entrevistas con figuras como Tom Cruis

El Show del Mediodía presenta una entrevista con Génesis Suero, una comunicadora dominicana destacada en la cadena Telemundo en Estados Unidos. Durante la conversación, se abordan varios temas clave sobre su trayectoria y su visita a la República Dominicana.

Génesis comparte anécdotas sobre sus entrevistas con figuras como Tom Cruise (a quien hizo bailar merengue) y Ben Affleck.

Explica cómo pasó de querer ser abogada a estudiar periodismo y negocios debido a los costos en EE.UU., lo que la llevó a participar en concursos de belleza y finalmente a Telemundo tras destacar en Nuestra Belleza Latina.