Geanilda Vásquez con sorprendente declaraciones Con Jatnna

Jeanilda Vásquez en el programa «Con Jatnna», discute sus nuevas funciones como Coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales de la República Dominicana

Vásquez ha dedicado muchos años al trabajo social a través de fundaciones, destacando su labor con niños en escuelas públicas y personas mayores, así como su presidencia en la Asociación de Mocanos, donde ha realizado extensos trabajos sociales.

Expresa su compromiso con las políticas claras del presidente, enfatizando la importancia de la redistribución equitativa de la riqueza para lograr un verdadero desarrollo económico.

Señala indicadores críticos para el desarrollo, como la erradicación del hambre, la reducción de embarazos adolescentes, la eliminación de viviendas con piso de tierra y la mejora de los sistemas sanitarios y el acceso a combustibles limpios.