En este episodio, Gabriela Llanos responde a preguntas de los espectadores y se centra en palabras que comúnmente se usan con un género incorrecto.
Gabriela Llanos nos trae “Palabras que solemos cambiar de género” en un segmento del programa «En Castellano con Gabriela Llanos» donde se abordan temas de pronunciación, uso correcto de palabras y actualizaciones lingüísticas.
Ejemplos
- «Bendecido día» o «Bendito día»: Se explica que «bendecido» se usa para tiempos compuestos (ej. «el día ha sido bendecido»), mientras que «bendito» se utiliza como adjetivo (ej. «ojalá tu día sea bendito»). Se menciona una excepción en República Dominicana donde «bendito día» puede tener un tono sarcástico.
- «Fans» o «Fanes»: Aunque «fans» es un anglicismo aceptado, la Real Academia Española recomienda «fanes». Se sugiere usar «admiradores» o «seguidores» como alternativa.
- «Emigrante» o «Inmigrante»: Se aclara que «emigrante» se refiere a quien se va de un país, y «inmigrante» a quien llega a un país diferente al de origen.
- Gentilicio de Groenlandia: El gentilicio correcto es «groenlandeses» y «groenlandesas».
- Errores ortográficos que más molestan: Se discuten errores como «habemos» en lugar de «hemos», «hubieron» en lugar de «hubo», «desvastado» en lugar de «devastado», y la mezcla de números partitivos con ordinales (ej. «doceava» en lugar de «duodécima»).