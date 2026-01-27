En este episodio, Gabriela Llanos responde a preguntas de los espectadores y se centra en palabras que comúnmente se usan con un género incorrecto.

Gabriela Llanos nos trae “Palabras que solemos cambiar de género” en un segmento del programa «En Castellano con Gabriela Llanos» donde se abordan temas de pronunciación, uso correcto de palabras y actualizaciones lingüísticas.

