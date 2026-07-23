FUNGLODE presenta su agenda cultural 2026-2028 y reafirma su compromiso con la cultura, el pensamiento y el desarrollo de las industrias creativas

Durante sus palabras de apertura, el Dr. Leonel Fernández destacó que la cultura constituye uno de los pilares fundamentales del desarrollo de las naciones

Santo Domingo, República Dominicana. – La Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), presidida por el expresidente de la República, Dr. Leonel Fernández, presentó este miércoles su agenda cultural e institucional para el período comprendido entre 2026 y enero de 2028, durante un encuentro con periodistas de los ámbitos cultural, cinematográfico y de espectáculos celebrado en su sede.

La actividad reunió a representantes de los principales medios de comunicación del país con el propósito de compartir las iniciativas que desarrollará la institución durante los próximos años, reafirmando su compromiso con la promoción de la cultura, la educación, el pensamiento, la investigación, la innovación y el fortalecimiento de las industrias creativas.

Durante sus palabras de apertura, el Dr. Leonel Fernández destacó que la cultura constituye uno de los pilares fundamentales del desarrollo de las naciones, al tiempo que reiteró la vocación de FUNGLODE de continuar creando espacios para la reflexión, la formación, la producción intelectual y el intercambio de ideas sobre los grandes temas contemporáneos.

Como parte de su programación académica e institucional, FUNGLODE anunció la continuidad y fortalecimiento del Foro Global de Casa de Campo, consolidado como un espacio de análisis de alto nivel sobre economía, educación, innovación, inteligencia artificial, salud, desarrollo sostenible y geopolítica.

Asimismo, informó que dará continuidad a los encuentros que ya viene desarrollando en Santiago de los Caballeros, ampliando el alcance territorial de sus programas y promoviendo el diálogo sobre los principales desafíos nacionales y regionales. De igual manera, continuará impulsando el Foro Global de Nueva York, orientado a fortalecer la presencia internacional de la institución y los vínculos con la diáspora dominicana.

En el ámbito cinematográfico, FUNGLODE presentó la programación internacional del Dominican Film Showcase, iniciativa que durante los últimos dieciséis años ha llevado el cine dominicano a importantes ciudades del mundo como un instrumento de promoción cultural y fortalecimiento de la identidad nacional.

Como parte de esta agenda, el próximo 17 de septiembre se celebrará una nueva edición del Dominican Film Showcase en Miami, con la presentación de la película Tal palo, tal astilla. Posteriormente, el 24 de septiembre, el programa llegará a Symphony Space, en la ciudad de Nueva York, donde será exhibida la película Milly, reina del merengue, dando continuidad a una trayectoria iniciada por FUNGLODE con presentaciones en escenarios de prestigio internacional como el Lincoln Center.

Durante esa jornada se desarrollará además el encuentro Dominican Film Professionals Abroad, que reunirá a profesionales dominicanos del cine residentes en Nueva York, Nueva Jersey, Boston, Filadelfia y otras ciudades de los Estados Unidos, con el propósito de fortalecer los vínculos con la diáspora cinematográfica, conocer sus experiencias e intercambiar ideas sobre el desarrollo de la industria audiovisual dominicana y la aplicación de la Ley 108-10 para el Fomento de la Actividad Cinematográfica.

La institución anunció igualmente que, a partir de 2027, Filadelfia se incorporará al circuito internacional del Dominican Film Showcase mediante una alianza con la Cámara de Comercio Dominicana en Filadelfia y la comunidad dominicana residente en esa ciudad. Asimismo, informó que continuará trabajando para llevar esta iniciativa a nuevos destinos internacionales, entre ellos Madrid.

Otro de los anuncios centrales fue la celebración de la 19.ª edición del Festival de Cine Global Santo Domingo (FCGSD), que tendrá lugar del 28 de enero al 3 de febrero de 2027. La próxima edición fortalecerá sus tradicionales ejes de exhibición cinematográfica, formación, industria, internacionalización, encuentros profesionales, promoción del talento emergente y apoyo al cine dominicano.

En ese mismo marco regresará el Foro de Cine de la República Dominicana, concebido como un espacio de encuentro para productores, realizadores, técnicos, distribuidores, inversionistas, académicos e instituciones, con el objetivo de analizar los avances alcanzados por la industria, la evolución de la Ley 108-10, las oportunidades de coproducción, la distribución internacional, las nuevas tecnologías y los desafíos del futuro del sector audiovisual.

FUNGLODE también anunció el relanzamiento de los Cinefórums FUNGLODE, un programa permanente de formación y apreciación cinematográfica dirigido a estudiantes, profesionales y público en general, que combinará proyecciones, talleres especializados y espacios de análisis con destacados críticos y especialistas nacionales e internacionales.

En materia editorial, la institución informó que continuará fortaleciendo la circulación nacional e internacional de la Revista Global, ampliando su presencia en Estados Unidos y Europa, al tiempo que mantendrá una activa participación en la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la Feria del Libro de Madrid y otros importantes encuentros editoriales.

Entre las iniciativas presentadas figura también la continuidad del Diccionario Cultural Dominicano, coordinado por Samuel Sierra, así como el inicio del Diccionario Cinematográfico de la República Dominicana, proyecto que será coordinado por el crítico e investigador Félix Manuel Lora y que documentará la historia, los protagonistas y las instituciones que han contribuido al desarrollo de la cinematografía nacional.

La agenda institucional contempla además el fortalecimiento de los Premios FUNGLODE, el desarrollo de nuevas iniciativas académicas desde IGLOBAL, la realización de encuentros especializados sobre propiedad intelectual y derecho de autor, la ampliación de la programación de Radio FUNGLODE, el fortalecimiento de FUNGLODE Publishing y la producción de nuevos contenidos educativos, culturales y audiovisuales.

Durante el encuentro también se recordó que, en enero de 2028, el Festival de Cine Global Santo Domingo celebrará su 20.ª edición, marcando dos décadas de trabajo continuo en favor del cine, la cultura, la formación de nuevos talentos y la proyección internacional de la República Dominicana.

Al concluir la actividad, el Dr. Leonel Fernández agradeció el respaldo permanente de los medios de comunicación y reafirmó que FUNGLODE continuará promoviendo espacios de pensamiento, creación, formación e intercambio cultural, convencido de que la prensa constituye un aliado fundamental para acercar el conocimiento, el arte y la cultura a toda la sociedad dominicana.

El encuentro fue moderado por Omar de la Cruz, director ejecutivo del Festival de Cine Global Santo Domingo, y contó con la participación de los principales directores y responsables de las distintas áreas de FUNGLODE, quienes presentaron los proyectos e iniciativas que marcarán la agenda institucional durante los próximos años. Intervinieron Yarima Sosa, directora del Centro de Estudio del Futuro y del Foro Global; Marco Herrera, director ejecutivo de FUNGLODE; Yvette Marichal, directora ejecutiva del Mercado Cinematográfico (LAEE); Basilio Belliard, director de la Revista Global; Idrialis Castillo, directora de la Editorial FUNGLODE; Samuel Sierra, coordinador del Diccionario Cultural Dominicano; Catherine Florentino, directora de los Premios FUNGLODE; Sandra Cadavid, directora de Contenido de FUNGLODE; Kelvin Mejía, director de Radio y Publishing FUNGLODE; y Nathanael Concepción, Director del OPD FUNGLODE.

Finalmente, los representantes de FUNGLODE reiteraron su invitación a los medios de comunicación a acompañar y difundir esta agenda institucional, concebida para fortalecer el acceso al conocimiento, promover el diálogo plural, impulsar la producción cultural y consolidar el posicionamiento de la República Dominicana como un referente regional en materia de pensamiento, educación, cultura e industria audiovisual.