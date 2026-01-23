Más Contenido

    Florentino Duran dando seguimiento al caso Julio Iglesias

    Florentino Durán está en Punta Cana, donde Julio Iglesias tiene una residencia, para investigar el caso.

    La casa de Julio Iglesias en Punta Cana está cerca de las mansiones de los RainierMichael Barisnikov y Henry Kissinger.

    Discuten mensajes de WhatsApp que supuestamente demuestran la buena relación de las empleadas con Julio Iglesias después de dejar su empleo, contradiciendo la acusación de que era un «monstruo sexual». Y si la Fiscalía de España tiene jurisdicción sobre un caso cuyos hechos ocurrieron en Bahamas.

