Fausto Mata: “Yo creo que el ser humano debe durar hasta los 65 años”

Fausto comparte reflexiones profundas sobre la vida y la edad, expresando su creencia de que el ser humano no debería vivir más allá de los 65 años debido a los cambios sociales y de salud

Me Gusta de Noche presenta una entrevista con el comediante Fausto Mata, quien celebra 26 años trabajando en Telemicro.

Durante la conversación, Fausto comparte reflexiones profundas sobre la vida y la edad, expresando su creencia de que el ser humano no debería vivir más allá de los 65 años debido a los cambios sociales y de salud.

Tras la entrevista, Jhoel López y Fausto participan en un juego de azar con cartas. La dinámica consiste en que quien saque la carta más baja recibe un castigo físico en la cara (nariz, orejas o cejas) utilizando pinzas de ropa. El segmento se vuelve cómico y doloroso para ambos a medida que avanza el juego.