Fátima Bosch, Miss Universe, ya se encuentra en la República Dominicana

    «Quiero que me enseñen a bailar merengue»

    La actual Miss Universo llegó este lunes 26 de enero al Aeropuerto Internacional de las Américas, acompañada por representantes de la organización. Fue recibida formalmente en el salón de embajadores por Magalis Febles, directora de la franquicia local, y Jennifer Ventura, la vigente Miss República Dominicana Universo.

    Va a cumplir una agenda enfocada en la concienciación sobre el autismo, como parte de las actividades conmemorativas del 70 aniversario de Miss República Dominicana.

    La visita se realiza bajo la coordinación de Magali Febles, organizadora del evento en el país, reafirmando el compromiso del concurso con causas sociales y de impacto comunitario.

