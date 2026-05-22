“Falta mucha cultura financiera en RD”, destaca Raúl Ovalle

En una entrevista en el programa Es Temprano Todavía el economista Raúl Ovalle, analiza el panorama económico y financiero de la República Dominicana.

Raúl Ovalle, destaca en el programa Es Temprano Todavía, que en la República Dominicana hay una falta de cultura financiera en la población y recomienda a las familias vivir dentro de sus posibilidades.

Comenta que la República Dominicana ha tenido el mayor crecimiento promedio de la región en los últimos 50 años y se proyecta que mantenga este liderazgo en la próxima década. Sin embargo, enfatiza que, aunque el país ha avanzado, aún existen tareas pendientes en áreas como la educación para convertir ese crecimiento en desarrollo real.

El economista señala una falta de cultura financiera en la población. Recomienda a las familias vivir dentro de sus posibilidades («arropándose hasta donde da la sábana») y procurar crear un «colchón» o fondo de emergencia.

Se explora la faceta personal de Raúl Ovalle, destacando su interés por la cultura, la literatura, la música (coleccionista de vinilos y amante del jazz) y su rol académico como director en la PUCMM.

Al ser consultado sobre si comprar o alquilar una vivienda, Ovalle explica que la decisión depende estrictamente de la restricción financiera de cada persona.

Ovalle elogia la labor del actual gobernador del Banco Central y destaca la importancia del equipo de profesionales que ha formado para navegar las crisis económicas.