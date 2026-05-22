Hoy, se esperan aumentos nubosos con chubascos

Se esperan aumentos nubosos con chubascos dispersos y la posibilidad de tronadas sobre provincias pertenecientes a la costa Caribeña

Hoy viernes, desde la mañana se esperan aumentos nubosos con chubascos dispersos y la posibilidad de tronadas aisladas sobre provincias pertenecientes a la costa Caribeña, desde La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Barahona hasta Pedernales, también serán afectados algunos puntos de Samaná.

Durante la tarde, las lluvias serán más intensas y estarán acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en esas mismas localidades, extendiéndose a la Cordillera Central, Valle del Cibao, Cordillera Septentrional y la zona fronteriza donde prevemos que dichas actividades disminuyan bien entrada la noche.

Distrito Nacional: Chubascos y tronadas en las horas matutinas. En la tarde, chubascos locales, posibles tronadas y ráfagas de viento.

Santo Domingo: chubascos dispersos matutinos. En la tarde, aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento.

El próximo sábado, durante las horas matutinas se prevén chubascos pasajeros y tronadas aisladas sobre localidades de la costa Caribeña, asociados al arrastre de humedad provocado por el viento del este/sureste. No obstante, la incidencia de una vaguada en diferentes niveles de la troposfera mantendrá condiciones favorables para que, especialmente en horas de la tarde, se produzcan incrementos nubosos acompañados de aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre provincias de las regiones noreste, sureste y sectores de la Cordillera Central.

Resumen: Aguaceros, tronadas y ráfagas de viento continuarán hasta primeras horas de la noche, luego nubes dispersas en gran parte del país. Las temperaturas seguirán calurosas y se mantienen recomendaciones.

PRONÓSTICO POR PROVINCIAS PARA HOY T. máx. °C T. mín. °C Santiago Nubes dispersas. 33/35 20/22 Puerto Plata Nubes aisladas. 32/34 21/23 Duarte Escasas nubes y ráfagas de viento. 30/32 21/23 Constanza Medio nublado. 28/30 13/15 Peravia Nubes dispersas solo posibles chubascos pasajeros. 31/33 22/24 San Pedro de Macorís Nubes dispersas y posibles chubascos pasajeros. 30/32 20/22 La Romana Chubascos pasajeros son posibles. 31/33 21/23 La Vega Medio nublado en ocasiones. 33/35 21/23 Monseñor Nouel Nublados parciales. 31/33 20/22 San Cristóbal Nubes dispersas con posibles chubascos pasajeros. 30/32 20/22 Samaná Chubascos pasajeros son posibles. 33/34 20/22 Monte Cristi Aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hasta primeras horas de la noche. 31/33 20/22 Azua Chubascos locales y dispersas hasta primeras horas de la noche. 32/34 22/24 San Juan Nublados con aguaceros dispersos hasta primeras horas de la noche. 31/33 18/20 Barahona Nublados ocasionales con chubascos pasajeros. 32/33 21/23 La Altagracia Chubascos pasajeros dispersos por arrastre del viento. 32/34 22/24

Meteorólogos: Julio Ordóñez / Caridad Hernández.