Hoy, se esperan aumentos nubosos con chubascos

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Se esperan aumentos nubosos con chubascos dispersos y la posibilidad de tronadas sobre provincias pertenecientes a la costa Caribeña

Hoy viernes, desde la mañana se esperan aumentos nubosos con chubascos dispersos y la posibilidad de tronadas aisladas sobre provincias pertenecientes a la costa Caribeña, desde La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Barahona  hasta Pedernales, también serán afectados algunos puntos de Samaná.

Durante la tarde, las lluvias serán más intensas y estarán acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en esas mismas localidades, extendiéndose a la Cordillera Central, Valle del Cibao, Cordillera Septentrional y la zona fronteriza donde prevemos que dichas actividades disminuyan bien entrada la noche.

Distrito Nacional: Chubascos y tronadas en las horas matutinas. En la tarde, chubascos locales, posibles tronadas y ráfagas de viento.   

Santo Domingo: chubascos dispersos matutinos. En la tarde, aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento.

El próximo sábado, durante las horas matutinas se prevén chubascos pasajeros y tronadas aisladas sobre localidades de la costa Caribeña, asociados al arrastre de humedad provocado por el viento del este/sureste. No obstante, la incidencia de una vaguada en diferentes niveles de la troposfera mantendrá condiciones favorables para que, especialmente en horas de la tarde, se produzcan incrementos nubosos acompañados de aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre provincias de las regiones noreste, sureste y sectores de la Cordillera Central.

Resumen: Aguaceros, tronadas y ráfagas de viento continuarán hasta primeras horas de la noche, luego nubes dispersas en gran parte del país. Las temperaturas seguirán calurosas y se mantienen recomendaciones.

PRONÓSTICO POR PROVINCIAS PARA HOYT. máx. °CT. mín. °C
SantiagoNubes dispersas.33/3520/22
Puerto PlataNubes aisladas.32/3421/23
DuarteEscasas nubes y ráfagas de viento.30/3221/23
ConstanzaMedio nublado.28/3013/15
PeraviaNubes dispersas solo posibles chubascos pasajeros.31/3322/24
San Pedro de MacorísNubes dispersas y posibles chubascos pasajeros.30/3220/22
La RomanaChubascos pasajeros son posibles.31/3321/23
La VegaMedio nublado en ocasiones.33/3521/23
Monseñor NouelNublados parciales.31/3320/22
San CristóbalNubes dispersas con posibles chubascos pasajeros.30/3220/22
SamanáChubascos pasajeros son posibles.33/3420/22
Monte CristiAguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hasta primeras horas de la noche.31/3320/22
AzuaChubascos locales y dispersas hasta primeras horas de la noche.32/3422/24
San JuanNublados con aguaceros dispersos hasta primeras horas de la noche.31/3318/20
BarahonaNublados ocasionales con chubascos pasajeros.  32/3321/23
La AltagraciaChubascos pasajeros dispersos por arrastre del viento.32/3422/24

Meteorólogos: Julio Ordóñez / Caridad Hernández.

Se esperan aumentos nubosos con chubascos dispersos y la posibilidad de tronadas sobre provincias pertenecientes a la costa Caribeña

Hoy viernes, desde la mañana se esperan aumentos nubosos con chubascos dispersos y la posibilidad de tronadas aisladas sobre provincias pertenecientes a la costa Caribeña, desde La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Barahona  hasta Pedernales, también serán afectados algunos puntos de Samaná.

Durante la tarde, las lluvias serán más intensas y estarán acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en esas mismas localidades, extendiéndose a la Cordillera Central, Valle del Cibao, Cordillera Septentrional y la zona fronteriza donde prevemos que dichas actividades disminuyan bien entrada la noche.

Distrito Nacional: Chubascos y tronadas en las horas matutinas. En la tarde, chubascos locales, posibles tronadas y ráfagas de viento.   

Santo Domingo: chubascos dispersos matutinos. En la tarde, aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento.

El próximo sábado, durante las horas matutinas se prevén chubascos pasajeros y tronadas aisladas sobre localidades de la costa Caribeña, asociados al arrastre de humedad provocado por el viento del este/sureste. No obstante, la incidencia de una vaguada en diferentes niveles de la troposfera mantendrá condiciones favorables para que, especialmente en horas de la tarde, se produzcan incrementos nubosos acompañados de aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre provincias de las regiones noreste, sureste y sectores de la Cordillera Central.

Resumen: Aguaceros, tronadas y ráfagas de viento continuarán hasta primeras horas de la noche, luego nubes dispersas en gran parte del país. Las temperaturas seguirán calurosas y se mantienen recomendaciones.

PRONÓSTICO POR PROVINCIAS PARA HOYT. máx. °CT. mín. °C
SantiagoNubes dispersas.33/3520/22
Puerto PlataNubes aisladas.32/3421/23
DuarteEscasas nubes y ráfagas de viento.30/3221/23
ConstanzaMedio nublado.28/3013/15
PeraviaNubes dispersas solo posibles chubascos pasajeros.31/3322/24
San Pedro de MacorísNubes dispersas y posibles chubascos pasajeros.30/3220/22
La RomanaChubascos pasajeros son posibles.31/3321/23
La VegaMedio nublado en ocasiones.33/3521/23
Monseñor NouelNublados parciales.31/3320/22
San CristóbalNubes dispersas con posibles chubascos pasajeros.30/3220/22
SamanáChubascos pasajeros son posibles.33/3420/22
Monte CristiAguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hasta primeras horas de la noche.31/3320/22
AzuaChubascos locales y dispersas hasta primeras horas de la noche.32/3422/24
San JuanNublados con aguaceros dispersos hasta primeras horas de la noche.31/3318/20
BarahonaNublados ocasionales con chubascos pasajeros.  32/3321/23
La AltagraciaChubascos pasajeros dispersos por arrastre del viento.32/3422/24

Meteorólogos: Julio Ordóñez / Caridad Hernández.

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