22 de mayo, Día Internacional de la Diversidad Biológica, una fecha para aumentar la comprensión y la conciencia sobre los problemas que enfrenta la biodiversidad en nuestro planeta

Hoy, 22 de mayo, conmemoramos el Día Internacional de la Diversidad Biológica, una fecha establecida por las Naciones Unidas para aumentar la comprensión y la conciencia sobre los problemas que enfrenta la biodiversidad en nuestro planeta.

A menudo, cuando pensamos en «biodiversidad», imaginamos selvas exóticas o especies en peligro de extinción. Sin embargo, la diversidad biológica es mucho más que eso: es el tejido vivo de nuestro planeta y la base sobre la que se sustentan las civilizaciones humanas.

¿Por qué es vital para nuestra supervivencia?

Nuestra salud, economía y calidad de vida están entrelazadas con el mundo natural. La biodiversidad nos provee de servicios ecosistémicos que damos por sentado todos los días:

Seguridad alimentaria: Una gran variedad de plantas, animales y microorganismos garantizan que tengamos alimentos nutritivos. Dependemos directamente de polinizadores como abejas, mariposas y aves para más del 70% de los cultivos mundiales.

Una gran variedad de plantas, animales y microorganismos garantizan que tengamos alimentos nutritivos. Dependemos directamente de polinizadores como abejas, mariposas y aves para más del 70% de los cultivos mundiales. Salud y medicina: Muchos de los medicamentos que utilizamos hoy en día (desde analgésicos hasta tratamientos contra el cáncer) provienen de compuestos naturales descubiertos en plantas y microorganismos.

Muchos de los medicamentos que utilizamos hoy en día (desde analgésicos hasta tratamientos contra el cáncer) provienen de compuestos naturales descubiertos en plantas y microorganismos. Regulación del clima: Los bosques, océanos y humedales actúan como los pulmones del planeta y reguladores térmicos, absorbiendo carbono y protegiéndonos de desastres naturales.

El desafío actual

A pesar de su importancia, la biodiversidad global está disminuyendo a un ritmo sin precedentes. La pérdida de hábitats, la contaminación, la sobreexplotación de recursos, las especies invasoras y el cambio climático están alterando ecosistemas enteros.

«Cuando perdemos biodiversidad, no solo desaparecen paisajes hermosos o especies fascinantes; perdemos nuestra propia red de seguridad.»

¿Qué podemos hacer para protegerla?

La solución a este desafío requiere acciones a gran escala, pero las decisiones individuales también suman. Aquí te dejamos algunas formas en las que puedes contribuir desde hoy:

Consume de forma responsable: Opta por productos locales, de temporada y que provengan de fuentes sostenibles. Reduce el desperdicio de alimentos. Protege los espacios naturales: Ya sea que visites un parque nacional, una playa o el jardín de tu comunidad, asegúrate de no dejar rastro y respeta la flora y fauna del lugar. Apoya iniciativas locales: Involúcrate o dona a organizaciones que trabajen en la conservación y restauración de ecosistemas en tu región. Educa y comparte: Habla sobre la importancia de la biodiversidad con tu familia y amigos. La conciencia es el primer paso para el cambio.

En este Día Internacional de la Diversidad Biológica, la invitación es clara: somos parte de la naturaleza, no sus dueños. Cuidar de ella es, en última instancia, cuidar de nosotros mismos y de las futuras generaciones.