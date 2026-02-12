Fábrica de plástico en Haina: Incendio se mantiene activo desde la Madruga

Las labores de extinción continúan; hasta el momento no se han confirmado víctimas fatales.

Un incendio de gran magnitud afecta desde la madrugada las instalaciones de una fábrica de plásticos en el municipio de Haina, provincia San Cristóbal. Las labores de extinción continúan; hasta el momento no se han confirmado víctimas fatales.

El fuego se declaró entre la 1:00 y las 5:00 de la madrugada y se propagó con rapidez por áreas de producción y almacenamiento, donde hay materiales altamente inflamables como resinas y productos plásticos. Las llamas generaron una densa columna de humo visible desde distintos puntos de la zona industrial.