¡Excelentes noticias! El ministro David Collado sorprende con cifras récord de turistas en RD. Conoce todos los detalles de este gran logro para el país.

La República Dominicana continúa consolidando su liderazgo indiscutible como la principal potencia turística del Caribe. En una reciente y esperada intervención, el ministro de Turismo, David Collado, sorprendió gratamente al país y a la comunidad internacional al presentar el último boletín estadístico, revelando cifras de llegadas y proyecciones que superan todas las expectativas.

Hasta mayo de 2026, el país recibió 5,641,000 visitantes, lo que representa un crecimiento del 8% en comparación con el mismo periodo de 2025.

Se ha observado un incremento notable en turistas provenientes de México (54% de aumento) y se ha fortalecido la llegada de visitantes de Argentina, Colombia y Brasil, compensando la disminución en mercados tradicionales tras conflictos globales.

Estos números no solo representan un hito para el sector, sino que se traducen en excelentes noticias para la economía nacional, impulsando la creación de empleos, la captación de divisas y el dinamismo comercial en los principales polos turísticos.

Las claves del éxito turístico dominicano

El constante crecimiento en las cifras presentadas por el Ministerio de Turismo (MITUR) obedece a una estrategia integral que ha logrado mantener el interés de los mercados emisores tradicionales y captar nuevos visitantes. Entre los aspectos más destacados de este logro se encuentran:

Récord sostenido de llegadas: El flujo de pasajeros por vía aérea y marítima (cruceristas) ha mantenido un ritmo de crecimiento histórico mes a mes, superando los registros de años anteriores.

El flujo de pasajeros por vía aérea y marítima (cruceristas) ha mantenido un ritmo de crecimiento histórico mes a mes, superando los registros de años anteriores. Alianzas público-privadas: El trabajo conjunto entre el Estado, las cadenas hoteleras y los inversionistas ha sido vital para garantizar un servicio de clase mundial.

El trabajo conjunto entre el Estado, las cadenas hoteleras y los inversionistas ha sido vital para garantizar un servicio de clase mundial. Promoción internacional agresiva: Las campañas en las principales ferias turísticas globales y los «Roadshows» liderados por Collado han posicionado a la República Dominicana como un destino seguro, diverso e irresistible.

Las campañas en las principales ferias turísticas globales y los «Roadshows» liderados por Collado han posicionado a la República Dominicana como un destino seguro, diverso e irresistible. Diversificación del destino: Más allá de Punta Cana y Bávaro, el impulso a nuevos polos como Pedernales, Miches y la revitalización del turismo urbano y cultural están atrayendo a diferentes perfiles de viajeros.

Impacto directo en la economía

Más allá de la euforia por las cifras, el anuncio de David Collado tiene un impacto directo y medible en el bolsillo de los dominicanos. El turismo representa uno de los pilares fundamentales del Producto Interno Bruto (PIB) de la nación.

El incremento en la llegada de visitantes asegura que miles de familias que dependen directa o indirectamente de la «industria sin chimeneas» —desde grandes turoperadores hasta artesanos locales, taxistas y agricultores— sigan viendo un aumento en sus ingresos y estabilidad laboral.

Con este nuevo récord, el Ministerio de Turismo reafirma su compromiso de seguir trabajando sin descanso para garantizar que la República Dominicana siga siendo el rincón favorito del mundo para vacacionar.