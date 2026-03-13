Estados Unidos aplasta a Puerto Rico y sigue invicto con España e Italia

La ofensiva de Estados Unidos, encabezada por Kelsey Plum, dominó desde el inicio. Puerto Rico no pudo capitalizar errores y sufrió una sequía ofensiva, terminando el primer parcial 24-7.

Por Noticias SIN

San Juan.- Estados Unidos aplastó este jueves a Puerto Rico 91-48 en la segunda jornada del Premundial de Baloncesto, donde también las selecciones de España e Italia lograron victorias y se mantienen invictas con marca de 2-0, acercándose a la clasificación a la Copa del Mundo en Alemania.

Las estadounidenses, dirigidas por Kara Lawson, se apoyaron en su ofensiva desde los primeros minutos del periodo inicial, lideradas por Kelsey Plum, quien anotó 8 puntos, incluidos dos triples.

El segundo disparo de larga distancia puso el marcador 12-3 a favor del conjunto norteamericano.

Esto provocó que el seleccionador puertorriqueño Jerry Batista solicitara un tiempo muerto cuando restaban 6:02 en el primer cuarto, ya que su equipo llevaba dos minutos y medio sin anotar.

Dominio estadounidense desde el inicio

La plantilla estadounidense dominó a la escuadra local a pesar de cometer siete pérdidas de balón, errores que Puerto Rico no logró capitalizar en su ofensiva.

Unos cuatro minutos después del primer canasto de Puerto Rico llegó su quinto, mediante un tiro de campo de Trinity San Antonio cuando quedaban 4:10 del primer tiempo.

Sin embargo, las norteamericanas mantuvieron el control del partido y cerraron el primer parcial con ventaja de 24-7.

Sequía ofensiva de Puerto Rico

En el segundo periodo, Estados Unidos controló mejor el balón y mantuvo su efectividad ofensiva.

Por su parte, Puerto Rico no contó para este encuentro con Arella Guirantes, jugadora del Elitzur Ramla de la Liga de Israel, quien logró regresar a la isla tras la situación generada por la guerra en esa región.

La sequía ofensiva de las puertorriqueñas continuó durante el segundo cuarto, llegando al descanso con desventaja de 19-46.

En conjunto, el equipo caribeño cerró la primera mitad con un 24 % en tiros de campo, al acertar solo 8 de 24 intentos.

De esos 24 lanzamientos, 9 fueron de Trinity San Antonio, pero solo logró encestar uno.

En ese mismo tramo, Estados Unidos capturó 30 de sus 49 rebotes, mientras que Puerto Rico apenas consiguió 8 de 30.

En el arranque del tercer periodo, Puerto Rico mejoró su rendimiento, especialmente en ataque con India Pagán, mientras que el juego estadounidense se mantuvo equilibrado.

Luego de que la capitana Pamela Rosado encestara un triple para acercar el marcador 29-53, las estadounidenses respondieron con una racha de 13-4, que incluyó triples de Jackie Young y Caitlin Clark.