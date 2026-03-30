“Escenario preocupante”, Jean Andrés Pumarol en libertad y en Centro Psiquiátrico

El caso de Jean Andrés Pumarol Fernández ha generado una fuerte controversia en la República Dominicana tras el fallo judicial de marzo de 2026.

La frase “Escenario preocupante” ha sido utilizada por figuras como la periodista Nuria Piera para describir la situación de un hombre que, tras cometer un ataque violento, ha sido exonerado de responsabilidad penal debido a su estado mental.

Tras ser puesto en libertad, la familia Pumarol Fernández informó mediante un comunicado el 25 de marzo de 2026 que Jean Andrés fue ingresado en un centro de salud mental privado para recibir tratamiento especializado.