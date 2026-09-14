Equinoccio de septiembre: Fecha, hora y qué significa

Descubre cuándo ocurre el equinoccio de septiembre, el fenómeno astronómico que marca el cambio de estación entre el otoño y la primavera en ambos hemisferios.

El calendario astronómico se prepara para uno de los momentos de mayor equilibrio en la órbita de nuestro planeta. El equinoccio de septiembre marca oficialmente la transición entre estaciones, poniendo fin astronómico al verano en el hemisferio norte y al invierno en el hemisferio sur, para dar paso al otoño y a la primavera, respectivamente.

Durante este evento, el Sol se alinea exactamente sobre el plano del ecuador terrestre, logrando que la duración del día y de la noche sean prácticamente iguales en casi todo el globo terráqueo.

El equinoccio de septiembre es menos esperado que el de verano, pero no impacta menos. El 22 de septiembre el Sol cruza el Ecuador y los dos hemisferios recibirán casi exactamente la misma luz durante el día y la noche. La atención se debe poner en el alrededor porque aparecen los primeros colores del otoño.

Claves del fenómeno astronómico

¿Cuándo ocurre?: Este evento se registra habitualmente entre el 21 y el 23 de septiembre de cada año, momento en que la Tierra alcanza este punto específico de su traslación anual alrededor del Sol.

Este evento se registra habitualmente entre el de cada año, momento en que la Tierra alcanza este punto específico de su traslación anual alrededor del Sol. Equilibrio de luz: La palabra equinoccio proviene del latín aequinoctium, que significa «noche igual», haciendo referencia a que las horas de luz solar y de oscuridad nocturna se equiparan casi por completo durante esta jornada.

La palabra equinoccio proviene del latín aequinoctium, que significa «noche igual», haciendo referencia a que las horas de luz solar y de oscuridad nocturna se equiparan casi por completo durante esta jornada. Significado estacional: Mientras en los países del norte las hojas comienzan a caer y las temperaturas descienden con la llegada del otoño, en el hemisferio sur se inaugura el florecimiento y el incremento paulatino de la temperatura propia de la primavera.

Una cita imperdible con la mecánica celeste que recuerda la precisión de los ciclos naturales que rigen la vida en la Tierra.