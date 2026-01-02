Entre brindis y recuerdos: así despidieron el 2025 los famosos

Muchos famosos compartieron fotos y videos de sus celebraciones familiares, mostrando un lado más humano y cercano.

La bellísima presentadora Pamela Suede publicó en sus redes sociales hermosas fotos de su celebración por el fin del año 2025 y comentó: «HNY 🛳️🥂🎉 [bendicione pa’to el mundo].»

Mientras que Jatnna Tavárez despidio el año con su programa especial y dijo

«Así despedimos el año. Música, emoción y agradecimiento en el último programa del año junto a la reina del merengue Milly Quezada ❤️🤩 Gracias por acompáñanos este año tan especial. Vamos por más este 2026🎉»

Por su parte Iván Ruiz publicó un video acompañado de su «compañera de vida» donde recibieron el año muy unidos junto al texto «Happy New year!!! Everybody!!! Casi me decocoto, pero un nuevo año esperado con mi compañera y cómplice de vida!!! Dios los bendiga!»

Julio Clemente también despidió el año con esta fotografía

«Aprendizaje y experiencia este 2025 al que despido con Gratitud, recibo este 2026 con entusiamo, alegria, esperanza y convencido que llega con lo mejor para tod@s, como cada inicio y final de año con brazos abiertos haciendo lo que corresponde, TRABAJANDO!«

El fin de año de los famosos fue un reflejo de lo que vivió la sociedad: alegría por los nuevos comienzos, pero también nostalgia por las despedidas.

Entre fiestas, conciertos y mensajes emotivos, las celebridades recibieron el 2026 con la promesa de seguir brillando, honrando a quienes marcaron el arte y la cultura con su legado.