¡Entérate! ¿Para qué fecha hay citas para solicitar la visa?

La licenciada explica que los tiempos de espera para citas han disminuido recientemente, mencionando reagendaciones para el año 2027.

Con Los Famosos cuenta con la participación de la licenciada Perla Abreu, quien orienta a los televidentes sobre diversos procesos y dudas relacionadas con la solicitud de visas para Estados Unidos.

La licenciada explica que los tiempos de espera para citas han disminuido recientemente, mencionando reagendaciones para el año 2027.

Se advierte sobre el comunicado de la embajada respecto a la revocación de visas por estadías largas o por haber proporcionado información falsa en formularios anteriores.

Se enfatiza que una preparación rigurosa del perfil del solicitante es fundamental para aumentar las probabilidades de aprobación.