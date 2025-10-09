En SFM: Denuncian falta de vehículo para traslado de cadáveres

En el hospital regional universitario San Vicente de Paúl, de San Francisco de Macorís, familiares y comunitarios denunciaron que no hay vehículo disponible para el traslado de cadáveres desde el centro de salud hacia el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).
En el hospital regional universitario San Vicente de Paúl, de San Francisco de Macorís, familiares y comunitarios denunciaron que no hay vehículo disponible para el traslado de cadáveres desde el centro de salud hacia el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).