En SFM: Denuncian falta de vehículo para traslado de cadáveres

    En el hospital regional universitario San Vicente de Paúl, de San Francisco de Macorís, familiares y comunitarios denunciaron que no hay vehículo disponible para el traslado de cadáveres desde el centro de salud hacia el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).

