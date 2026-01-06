En gran parte del país tendremos un cielo mayormente soleado

Ligeros incrementos nubosos, debido a una masa de aire con bajo contenido de humedad
El sistema frontal continúa alejándose del país, lo que provocará una disminución de las precipitaciones, generándose solo algunos chubascos aislados sobre localidades Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, La Altagracia, El Seibo, Samaná, entre otras, durante las horas matutinas.
Sin embargo, en gran parte del país observaremos un cielo mayormente soleado, con ligeros incrementos nubosos, debido a una masa de aire con bajo contenido de humedad. Para la tarde, no se esperan cambios importantes, ocurriendo las precipitaciones aisladas hacia poblados cercanos a montañas