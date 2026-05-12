En una edición especial del programa Con Jatnna, presentado por Jatnna Tavárez, Ramón Orlando celebra la trayectoria de 50 años en la música dominicana.

En una edición especial del programa de Jatnna Tavárez, resalta la importancia de Ramón Orlando como un icono del merengue y un músico de gran calibre, cuya obra ha sido fundamental para la cultura dominicana.

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Gran evento de aniversario de Ramón Orlando:

El maestro Ramón Orlando anuncia que el próximo 23 de septiembre celebrará sus 50 años con un evento masivo. Destaca que cuenta con el apoyo de diversos medios de comunicación y colegas artistas que participarán sin fines de lucro, enfocándose en la unión de la cultura dominicana.

Ramón Orlando habla sobre su etapa de plenitud actual y cómo ha integrado su vida cristiana con su carrera musical. Explica su postura sobre la música como una expresión universal, más allá de la etiqueta de «cristiana» o «secular».

El artista comparte su experiencia sirviendo en su iglesia, donde asegura haber sido testigo de sanaciones a través de la oración, enfatizando que es un instrumento de Dios.

Reflexiona sobre cómo maneja la fama, las críticas y el uso de las redes sociales, manteniendo siempre una conexión auténtica con su público y agradeciendo el respaldo recibido a lo largo de cinco décadas.