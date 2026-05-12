¿Te imaginas un regalo de Dios que midiera 200 metros de longitud por 50 de ancho y que, además, fuera depositado en medio de un espectacular paisaje de arenas blancas, esbeltos cocotero y un agua tan transparente que parece irreal?

Tal regalo existe, se llama La Matica y lo puedes disfrutar en República Dominicana.

REPÚBLICA DOMINICANA: EL RINCÓN PREFERIDO DE DIOS.

Que la creación tuvo preferencia con República Dominicana para otorgarle las playas que son envidia del mundo, es algo que todos ya saben. Pero además de estas bellezas, el visitante puede conocer interesantes islas e islotes, cada uno con su propio atractivo. Y entre todos ellos, destaca La Matica.

Este islote (que en verdad debes conocer), te espera a apenas 35 kilómetros de Santo Domingo, la capital. Y que no te engañe su tamaño: es un destino muy visitado por locales y turistas.

VEGETACIÓN EXHUBERANTE.

Ya hablamos de la belleza de las playas que la rodean, pero a esto hay que agregarle una vegetación única, como colorido tapiz de manglares y cocoteros. Además encontrarás múltiples tipos de aves que harán la delicia de cualquier observador. Y esto por hablar de lo que hallarás en su superficie: bajo sus aguas se despliega un mundo diferente, dominado por

los arrecifes de coral que crecen en las inmediaciones, hogar de vistosos e inquietos peces que gustan de acompañar a sus visitantes humanos.

La Matica cuenta con tres canales ideados para facilitar la navegación respetando el embrujo del lugar. Ahora un detalle: las aguas son tan poco profundas que se podría llegar caminando desde la playa Boca Chica, otro destino digno de conocer. ¡Increíble!

Canal Natural en Isla la Matica.

PLAYA BOCA CHICA.

Esta es la playa más cercana para quienes viven en Santo Domingo, la capital, ya que se localiza a tan solo 30 kilómetros de la misma y a unos 10 kilómetros de distancia del “Aeropuerto Internacional Américas” de Santo Domingo y cercana al “Parque Nacional de La Caleta”.

Es una playa de aguas transparentes y arena muy blanca, ideal para quienes buscan mares tranquilos. Esto se debe a que es la única playa de República Dominicana con un rompeolas natural conformado por arrecifes. Frente a ella, cómo navegando en sus plácidas aguas, se alzan la “La Matica” y la “Isla de los Pinos”.

TURISMO EN BOCA CHICA.

Los visitantes de la playa Boca Chica, además de sus encantos naturales, cuentan con excelentes restaurantes con vista al mar, así como locales comerciales. Incluso disponen de posadas para quienes deseen escapar del ajetreo citadino y disfrutar de un encanto único en el Caribe y el mundo. Y si eres más aventurero, encontrarás una amplia variedad de deportes

acuáticos que puede incluir prácticas de buceo en el “Parque Nacional de La Caleta” considerado uno de los cinco mejores lugares de buceo de todo el Caribe.

Como dato anecdótico te comentamos que a pesar que playa Boca Chica es una sola playa, hay quienes la consideran dos diferentes: al área frente a “La Isla de los Pino” es denominada “Playa de San Andrés” mientras que la que se encuentra frente a la “La Matica”, es conocida como “Playa Boca Chica” o, simplemente, “Boca Chica”.

Manglares parte de la Vegetación Natural.

CURIOSIDADES DEL LUGAR.

La belleza de este lugar esconde también algunos datos curiosos.

● Por ejemplo, la “Isla Los Pinos” es una isla artificial, producto del dragado el puerto de San Andrés en 1950. Con el tiempo la naturaleza fue poblando el acumulado de escombros marinos dónde también se aprecian cocoteros, algunos llegados en forma natural y otros cultivados por manos humanas. Al final fueron plantándose una especie de árbol los cuales, aunque no son en realidad pinos, son los que dieron tal nombre al lugar.

● La Playa Boca Chica es una ciudad pesquera formada en lo que antes fuera un cultivo de caña de azúcar.

● En 1950 el dictador Rafael Leonidas Trujillo ordenó la construcción del primer hotel denominado “Hotel Hamaca”. Este hotel fue duramente afectado en 1979 por el huracán David permaneciendo en reparaciones por dos décadas, hasta su reapertura a principio de los 90, siendo conocido ahora como “Hamaca Coral by Hilton”.

● Entre 1950 a 1960 el lugar era el rincón de descanso de las clases acomodadas de República Dominicana, quienes levantaron grandes casas de descanso a lo largo de toda su costa. Esto atrajo la atención del turismo internacional convirtiéndose, desde entonces, en un atractivo muy codiciado en la isla.

¿Conoces estos destinos turísticos de República Dominicana? Suscríbete a nuestra web para disfrutar nuestros futuros post donde compartiremos mucho más de esta mágica tierra de sol, mar, arena. ¡y gente feliz y trabajadora!

Locales y Turistas disfrutan de un día soleado, de fondo notamos Isla La Matíca donde támbien pueden llegar caminando todos los que quieran disfrutar la aventura.

Alejandro Briceño Para @ColorVisiónC9