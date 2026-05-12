Raphael en el programa Énfasis con Iván Ruiz en una conversación íntima y exclusiva reflexiona sobre su vida artística, su longevidad en los escenarios y su visión personal sobre el mundo del entretenimiento.

Raphael a sus 83 años, durante su entrevista en el programa Énfasis con Iván Ruiz destaca sentirse muy bien y atribuye su energía a los escenarios y a sus médicos.

El cantante Raphael con Iván Ruiz que reflexiona sobre su carrera artística, recordando sus inicios y la exigencia técnica que siempre ha tenido con las cámaras de televisión.

El artista expresa su gratitud por la salud que disfruta actualmente. Menciona que, tras haber superado problemas de salud en el pasado, se toma la vida con más tranquilidad, siguiendo las recomendaciones médicas pero manteniendo su pasión por el escenario.

El programa facilita un momento emotivo al conectar en vivo con Yulie Santana, una fanática y sobreviviente de cáncer, a quien Raphael dedica palabras de aliento y le envía besos.

Raphael comparte detalles sobre su vida personal, mencionando a sus nietos y cómo es su relación con ellos, destacando que prefiere que lo llamen por su nombre en lugar de «abuelo».

En resumen, el video es un homenaje a la trayectoria, disciplina y calidad humana de una de las figuras más importantes de la música en español.