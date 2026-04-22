Embajadores de la Unión Europea elogian el potencial y los avances turísticos en Cabo Rojo

Una delegación de embajadores de la Unión Europea realizó una visita oficial a los proyectos de desarrollo en Cabo Rojo, Pedernales,

Una delegación de embajadores de la Unión Europea realizó una visita oficial a los proyectos de desarrollo en Cabo Rojo, Pedernales, donde destacaron los significativos avances en la infraestructura y el enfoque sostenible que lidera el Gobierno dominicano en la región sur.

Durante el recorrido, los diplomáticos pudieron constatar el progreso en la construcción de los complejos hoteleros, el puerto de cruceros Cabo Rojo Terminal y las obras viales que conectarán la zona con el resto del país. La delegación subrayó que el modelo de desarrollo implementado no solo busca el crecimiento económico, sino que garantiza la preservación de los ecosistemas locales, un factor clave para atraer al turista europeo de alto valor.

Puntos clave destacados:

Sostenibilidad: Los embajadores valoraron el respeto a las áreas protegidas y el uso de energías renovables en el proyecto.

Los embajadores valoraron el respeto a las áreas protegidas y el uso de energías renovables en el proyecto. Impacto Social: Se resaltó la creación de miles de empleos directos e indirectos que transformarán la economía de Pedernales y de toda la región Enriquillo.

Se resaltó la creación de miles de empleos directos e indirectos que transformarán la economía de Pedernales y de toda la región Enriquillo. Confianza Internacional: La visita fortalece la imagen de la República Dominicana como un destino seguro y atractivo para la inversión extranjera directa proveniente de Europa.

Los representantes europeos coincidieron en que Cabo Rojo se perfila como un referente del turismo moderno en el Caribe, integrando el lujo con el ecoturismo de manera equilibrada.

Este respaldo internacional llega en un momento clave para el proyecto, consolidando a Pedernales como el nuevo gran motor del desarrollo turístico nacional.