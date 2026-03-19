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    Elvis Crespo: “Estoy viviendo un momento mágico” | Alfombra Roja Premios Soberano 2026

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    Menciona estar viviendo un «momento mágico» y detalla su conexión especial con el público dominicano

    Elvis Crespo expresa su entusiasmo por estar en el evento y reflexiona sobre la evolución del merengue, mencionando cómo el género se adapta a los tiempos, citando ejemplos como la colaboración de Karol G.

    Además, menciona estar viviendo un «momento mágico» y detalla su conexión especial con el público dominicano, a quienes reconoce como los creadores del merengue, a pesar de la gran acogida que tiene el género en otros países como Venezuela y Ecuador.

    Menciona estar viviendo un «momento mágico» y detalla su conexión especial con el público dominicano

    Elvis Crespo expresa su entusiasmo por estar en el evento y reflexiona sobre la evolución del merengue, mencionando cómo el género se adapta a los tiempos, citando ejemplos como la colaboración de Karol G.

    Además, menciona estar viviendo un «momento mágico» y detalla su conexión especial con el público dominicano, a quienes reconoce como los creadores del merengue, a pesar de la gran acogida que tiene el género en otros países como Venezuela y Ecuador.

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