Elvis Crespo: “Estoy viviendo un momento mágico” | Alfombra Roja Premios Soberano 2026

Menciona estar viviendo un «momento mágico» y detalla su conexión especial con el público dominicano

Elvis Crespo expresa su entusiasmo por estar en el evento y reflexiona sobre la evolución del merengue, mencionando cómo el género se adapta a los tiempos, citando ejemplos como la colaboración de Karol G.

Además, menciona estar viviendo un «momento mágico» y detalla su conexión especial con el público dominicano, a quienes reconoce como los creadores del merengue, a pesar de la gran acogida que tiene el género en otros países como Venezuela y Ecuador.