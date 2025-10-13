Quantcast
Más Contenido

    «El que hace el trabajo duro en RD es el haitiano» Jesús Castro Marte

    Actualidad
    Pocos minutos de lectura

    Monseñor Jesús Castro Marte declaró que “el que hace el trabajo duro en República Dominicana es el haitiano”, una frase que ha generado amplio debate social y político.

    El obispo de La Altagracia hizo este señalamiento en un contexto de reflexión sobre la migración, la economía y la responsabilidad de la comunidad internacional frente a la crisis haitiana.

    La frase se viralizó porque toca un punto neurálgico: la dependencia económica de la mano de obra haitiana frente a la tensión social y política que genera la migración.

    Monseñor Jesús Castro Marte declaró que “el que hace el trabajo duro en República Dominicana es el haitiano”, una frase que ha generado amplio debate social y político.

    El obispo de La Altagracia hizo este señalamiento en un contexto de reflexión sobre la migración, la economía y la responsabilidad de la comunidad internacional frente a la crisis haitiana.

    La frase se viralizó porque toca un punto neurálgico: la dependencia económica de la mano de obra haitiana frente a la tensión social y política que genera la migración.

    Noticias del momento

    Articulos relacionados

    Color Vision Canal 9 © Todos los derechos Reservados