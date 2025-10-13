«El que hace el trabajo duro en RD es el haitiano» Jesús Castro Marte

Monseñor Jesús Castro Marte declaró que “el que hace el trabajo duro en República Dominicana es el haitiano”, una frase que ha generado amplio debate social y político.

El obispo de La Altagracia hizo este señalamiento en un contexto de reflexión sobre la migración, la economía y la responsabilidad de la comunidad internacional frente a la crisis haitiana.

La frase se viralizó porque toca un punto neurálgico: la dependencia económica de la mano de obra haitiana frente a la tensión social y política que genera la migración.