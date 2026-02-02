“El pueblo paga” de Milo K: Cuestiona la corrupción y el mal uso de recursos públicos

Milo K explica que su personaje de «El político joven» nace de la observación de situaciones cotidianas de corrupción y el mal uso de los recursos públicos

José Eduardo Pérez, también conocido como Milo K, es un artista que ha ganado popularidad en redes sociales con su personaje «El político joven». Él comenzó como un sketch humorístico, se ha vuelto viral por su representación de un político corrupto y los intermediarios que se benefician del sistema.

Milo K explica que su personaje de «El político joven» nace de la observación de situaciones cotidianas de corrupción y el mal uso de los recursos públicos. La canción «El Pueblo Paga» es una crítica directa a esta realidad.

Milo K, quien es mercadólogo de profesión, comenzó su carrera en el humor con la cuenta «Bendita Risa» y luego hizo la transición a la música. Siempre ha batallado entre ambas vías, pero la música tomó protagonismo hasta la pandemia.