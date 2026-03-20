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    El Prodigio es galardonado como Conjunto Tipico del año en Premios Soberano 2026

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    Dedica el premio a su familia, su banda y dedica el galardón a las víctimas de la tragedia del Jet Set

    El Prodigio es galardonado como Conjunto Típico del año en los Premios Soberano 2026.

    Competía en en la categoría de Conjunto Típico, con El BlachiEl Rubio del Acordeón y El Krisspy.

    El Prodigio se destaca la trayectoria y su habilidad para fusionar la raíz del merengue típico con la modernidad, mencionando su colaboración con Cardi B.

    Dedica el premio a su familia, su banda y dedica el galardón a las víctimas de la tragedia del Jesse

    Dedica el premio a su familia, su banda y dedica el galardón a las víctimas de la tragedia del Jet Set

    El Prodigio es galardonado como Conjunto Típico del año en los Premios Soberano 2026.

    Competía en en la categoría de Conjunto Típico, con El BlachiEl Rubio del Acordeón y El Krisspy.

    El Prodigio se destaca la trayectoria y su habilidad para fusionar la raíz del merengue típico con la modernidad, mencionando su colaboración con Cardi B.

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