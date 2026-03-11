El presidente Abinader está en Chile

Mientras el presidente está fuera, la vicepresidenta Raquel Peña queda encargada del gobierno.

El presidente Luis Abinader se encuentra en Chile para asistir al cambio de mando, reuniéndose con el presidente saliente Gabriel Boric y participando en actos en Valparaíso.

Mientras el presidente está fuera, la vicepresidenta Raquel Peña queda encargada del gobierno.

El ministro de la presidencia supervisó los trabajos de vigilancia y las necesidades de las comunidades en la frontera, acompañado por altos mandos militares.