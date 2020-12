El mexicano Sergio Pérez ficha por Red Bull para 2021

París, Francia | AFP

El mexicano Sergio Pérez sustituirá al tailandés Alexander Albon en Red Bull en 2021 y será el compañero del neerlandés Max Verstappen, anunció la escudería de Fórmula 1 este viernes en un comunicado.

Después de este anuncio solamente queda un punto de incertidumbre en relación a la parrilla de la próxima temporada: el vigente campeón, Lewis Hamilton, que tendrá 36 años en enero, negocia la prolongación de su contrato con Mercedes.

Pérez, de 30 años, lleva diez temporadas en la categoría reina y ha participado en 191 Grandes Premios.

Pero su escudería Racing Point decidió no contar con sus servicios para el próximo año y decidió apostar por el cuádruple campeón del mundo alemán Sebastian Vettel.

«La oportunidad de estar en un equipo aspirante al campeonato es algo que he estado esperando desde que llegué a la Fórmula 1. Será un momento de orgullo estar en la parrilla con los colores de Red Bull junto a Max», afirmó Pérez.

El ‘team principal’ de Red Bull, Christian Horner, estimó que el mexicano era el compañero idóneo para Verstappen de cara a la próxima temporada.

«Tras tomarnos un tiempo para evaluar todos los datos relevantes y los resultados, hemos decidido que Sergio es el piloto correcto para ser el compañero de Max en 2021», afirmó.

Horner también quiso dedicar unas palabras de reconocimiento a Albon.

«Alex seguirá siendo una parte importante de nuestro equipo como piloto reserva y de pruebas, pensando en el desarrollo para 2022. Queremos darle las gracias por su duro trabajo y su contribución», apuntó.

Con diez podios desde su debut, Pérez (que pasó por Sauber en 2011-2012, McLaren en 2013 y Force India/Racing Point desde 2014) logró al fin subir a lo más alto del podio a finales de este 2020, cuando se impuso en el GP de Sakhir, en Baréin.

Y acaba de sellar su mejor temporada con su cuarto puesto en el Mundial de pilotos (125 puntos).

Será interesante ver cómo el mexicano, conocido por su fuerte carácter, cohabitará con Verstappen, también de ideas fijas, y sobre todo protegido por sus jefes Horner y Helmut Marko.

La incógnita Hamilton

Para Red Bull se trata de una nueva apuesta en la difícil sucesión del australiano Daniel Ricciardo, quien partió en 2019.

Y, excepcionalmente, llamó a un piloto que no procede de su filial. El próximo año Albon permanecerá en Red Bull, pero como piloto reserva.

Con el futuro de Red Bull y Sergio Pérez definido para 2021, las miradas se dirigen ahora en la Fórmula 1 a saber qué ocurre con Hamilton, el vigente campeón, y Mercedes, la escudería que domina abrumadoramente en los últimos años.

El jueves, Mercedes publicó un tuit voluntariamente misterioso en su cuenta oficial, hablando de un «anuncio» que debería producirse «muy pronto», subrayando el deseo de Hamilton de continuar con Mercedes.

«Mi plan es estar aquí el año que viene. Quiero estar aquí el próximo año. Pienso que como equipo tenemos aún cosas que hacer juntos, cosas que lograr, en el deporte y fuera del deporte», señaló Hamilton.

Toto Wolff, ‘team principal’ de Mercedes, afirmó este viernes en una conferencia de prensa virtual que no está preocupado por el asunto de la renovación de su estrella inglesa.

«Hemos tenido tanto éxito en el campeonato desde hace siete años (todos los títulos de constructores para Mercedes y seis de pilotos para Hamilton y uno para Nico Rosberg desde 2014) que no veo motivos para no continuar», aseguró Wolff. «Está a su mejor nivel y debería seguir así por un tiempo, así que continuar juntos no es un problema», sentenció.

© Agence France-Presse / Color Visión