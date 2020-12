La Fórmula 1 ensaya un biocarburante

París, Francia | AFP

Los monoplazas de Fórmula 1 podrán en el futuro ser alimentados por un «carburante 100% renovable», anunció este jueves la Federación Internacional del Automóvil (FIA), presentando por otra parte un plan para alcanzar una neutralidad de carbono desde 2021.

