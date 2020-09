Sorpresivos resultados en el GP de Italia, Piere Gasly consigue su primer triunfo de F1

El francés Pierre Gasly aguantó los ataques de Carlos Sainz (McLaren), pero el español no fue suficiente para quitarle la felicidad de cruzar primero la bandera de cuadros. El galo gritó y gritó de la emoción.

Pasaron 147 Grandes Premios para que una escudería fuera de las potencias triunfara en la Fórmula Uno. Las condiciones del Autódromo de Monza, accidentes y sanciones fueron factor para el triunfo de Alpha Tauri.

Fue un duro duelo entre Gasly y Sainz por la victoria. Ambos buscaron su primer triunfo en la máxima del automovilismo y, sin los poderosos cerca, no podían desaprovechar esta oportunidad.

Desde los paddocks, la tensión aumentó hasta la vuelta 53, un nerviosismo primerizo para ambas escuderías. Fue también, para el galo, un suspiro para su motivación, tras ser relegado por Red Bull el año pasado.

La última vez que Mercedes, Ferrari o Red Bull no ganaron una carrera en la Fórmula Uno fue en el Gran Premio de Australia de 2013, con Kimi Raikkonen –hoy en Alfa Romeo– como piloto de Lotus.

Desde entonces, el dominio de estas tres potencias mermó al resto de la competencia. Tuvieron que pasar 147 carreras para que otro equipo se llevara el primer lugar.

El podio lo completo Sainz –quien buscó el primer triunfo de McLaren desde 2012– y Lance Stroll, de Racing Point. El español de la escudería británica pasó a felicitar a cada miembro de Alpha Tauri. En 2008, antes conocida como Toro Rosso, el segundo equipo de la empresa Red Bull se coronó en esta misma pista, con Sebastian Vettel al volante.

El mexicano Sergio Pérez terminó en la décima posición en el GP de Italia.

Fue un desastre de carrera. Primero, Vettel fue obligado a abandonar el GP por fallas en los frenos. Segundo, Kevin Magnussen, de Haas, tuvo conflictos con partes sueltas del bólido. Tercero, Leclerc se estrelló en el muro de neumáticos, lo que forzó la bandera roja y la justa se suspendió por casi 30 minutos.

P1!! My first victory in F1!!🏆

I’m lost for words, still struggling to realise, its just amazing!!

Everything was perfect, just missed the tifosis down under the podium. @alphatauri we have done it!! Thanks everyone for all the messages & support!! Today is a day I’ll remember. pic.twitter.com/3eILYSMsIu