F1 cancela todos los GP de Latinoamérica por la pandemia del Coronavirus

En un comunicado, la F1 informó el viernes que el Gran Premio Eifel se llevará a cabo en el icónico circuito de Nürburgring, en Alemania, el 11 de octubre, seguido por el GP de Portugal en Portimão dos semanas después y el GP de Emilia-Romagna el 1 de noviembre, en Italia.

La carrera en México estaba programada para el próximo 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, que había sido la sede del GP del campeonato de F1 de forma ininterrumpida por los últimos cinco años.

Además dRED Bahrein y Abu Dabi.

It's been a whirlwind start to the 2020 season



So what were the big talking points from our opening triple-header? And what did we learn? 🤔🧑‍🎓#F1 https://t.co/aARoLPJGUB