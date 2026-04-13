El más caro de la TV y la Dra Perla Abreu

El programa utiliza la improvisación y el sarcasmo para generar situaciones cómicas entre los invitados y el conductor.

Un segmento humorístico de televisión conducido por Carlos Batista, quien se autodenomina «el hombre más caro de la televisión».

El programa se caracteriza por un tono cómico y satírico, contando con la participación de varios invitados especiales:

La Dra. Perla Abreu: Presentada como una experta en temas migratorios, interactúa con el conductor y con el público durante el segmento de llamadas telefónicas.

Presentada como una experta en temas migratorios, interactúa con el conductor y con el público durante el segmento de llamadas telefónicas. El Tiguere Bacano: Un comediante que interpreta a un personaje que dice ser de Villa Mella pero vive en Estados Unidos. A través de su interacción, se bromea sobre su origen, su supuesta carrera como comediante bajo el nombre de Jason Anders y sus experiencias de vida, incluyendo historias exageradas sobre viajes en yola y su incursión en la música (dembow).

El programa utiliza la improvisación y el sarcasmo para generar situaciones cómicas entre los invitados y el conductor.