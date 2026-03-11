El COE mantiene 9 provincias y el Distrito Nacional en alerta verde

Actualmente, se producen lluvias moderadas a localmente fuertes, producto del transporte de nubes a través del viento moderado del este
El COE mantiene 01 provincia en alerta amarilla y 09 y el Distrito Nacional en alerta verde, debido a que actualmente, se producen lluvias moderadas a localmente fuertes, producto del transporte de nubes a través del viento moderado del este y la presencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera.
En alerta amarilla está:
San Cristóbal
Las provincias en alerta verde son:
Monseñor Nouel
Monte Plata
Santiago
Distrito Nacional
María Trinidad Sánchez
San José de Ocoa
La Vega
Sánchez Ramírez
Duarte
Santo Domingo
En ese sentido, se recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.
De igual forma, en las costas atlántica y caribeña, los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones deben permanecer en puerto, debido a vientos fuertes y olas anormales.