Más Contenido

    El COE mantiene 9 provincias y el Distrito Nacional en alerta verde

    Destacado
    Pocos minutos de lectura

    Actualmente, se producen lluvias moderadas a localmente fuertes, producto del transporte de nubes a través del viento moderado del este

    El COE mantiene 01 provincia en alerta amarilla y 09 y el Distrito Nacional en alerta verde, debido a que actualmente, se producen lluvias moderadas a localmente fuertes, producto del transporte de nubes a través del viento moderado del este y la presencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera.

    En alerta amarilla está:

    San Cristóbal

    Las provincias en alerta verde son:

    Monseñor Nouel
    Monte Plata
    Santiago
    Distrito Nacional
    María Trinidad Sánchez
    San José de Ocoa
    La Vega
    Sánchez Ramírez
    Duarte
    Santo Domingo

    En ese sentido, se recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

    De igual forma, en las costas atlántica y caribeña, los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones deben permanecer en puerto, debido a vientos fuertes y olas anormales.

    Actualmente, se producen lluvias moderadas a localmente fuertes, producto del transporte de nubes a través del viento moderado del este

    El COE mantiene 01 provincia en alerta amarilla y 09 y el Distrito Nacional en alerta verde, debido a que actualmente, se producen lluvias moderadas a localmente fuertes, producto del transporte de nubes a través del viento moderado del este y la presencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera.

    En alerta amarilla está:

    San Cristóbal

    Las provincias en alerta verde son:

    Monseñor Nouel
    Monte Plata
    Santiago
    Distrito Nacional
    María Trinidad Sánchez
    San José de Ocoa
    La Vega
    Sánchez Ramírez
    Duarte
    Santo Domingo

    En ese sentido, se recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

    De igual forma, en las costas atlántica y caribeña, los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones deben permanecer en puerto, debido a vientos fuertes y olas anormales.

    Noticias del momento

    Articulos relacionados

    Color Vision Canal 9 © Todos los derechos Reservados