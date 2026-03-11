El COE mantiene 9 provincias y el Distrito Nacional en alerta verde

Actualmente, se producen lluvias moderadas a localmente fuertes, producto del transporte de nubes a través del viento moderado del este

El COE mantiene 01 provincia en alerta amarilla y 09 y el Distrito Nacional en alerta verde, debido a que actualmente, se producen lluvias moderadas a localmente fuertes, producto del transporte de nubes a través del viento moderado del este y la presencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera.

En alerta amarilla está:

San Cristóbal

Las provincias en alerta verde son:

Monseñor Nouel

Monte Plata

Santiago

Distrito Nacional

María Trinidad Sánchez

San José de Ocoa

La Vega

Sánchez Ramírez

Duarte

Santo Domingo

En ese sentido, se recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

De igual forma, en las costas atlántica y caribeña, los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones deben permanecer en puerto, debido a vientos fuertes y olas anormales.